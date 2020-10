Cosimo Ferraioli è di nuovo sindaco di Angri Ribaltato il risultato del primo turno. “Gli elettori hanno scelto la continuità”

Gli elettori di Angri hanno scelto la continuità. Con 11 punti percentuali di distacco, Cosimo Ferraioli si riconferma sindaco del comune totalizzando il 55,4% di preferenze contro il 44,6% dello sfidante Pasquale Mauri. Un dejà vù di un duello già visto nelle elezioni del 2015 e un risultato ribaltato rispetto al primo turno di votazioni che avevano, invece, visto una leggera preferenza degli elettori nel candidato sostenuto dal centro sinistra.

"Agli elettori di Angri è stata chiesta una continuità e in questo risultato si vede che la richiesta è stata accolta - ha dichiarato il sindaco Ferraioli ai microfoni di Ottochannel, canale 696 - Questa non è una vittoria del sindaco ma è la vittoria della città. La priorità sarà ora la chiusura del bilancio, poi una serie di altre attività e di opere iniziate a livello amministrativo ma non ancora materiale"