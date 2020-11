Blitz dei Nas all'ospedale di Sarno per l'emergenza Covid L'europarlamentare Vuolo: "Così si dimostra la disorganizzazione sanitaria in Campania"

Blitz dei carabinieri del Nas al Pronto soccorso dell'ospedale di Sarno per verificare la gestione dell'emergenza Covid-19. Dalle prime indiscrezioni sembra che siano state riscontrate anomalie rispetto alla presenza di pazienti nel pronto soccorso e sullo stato dei percorsi anticovid. L'europarlamentare Lucia Vuolo è interventuta sulla vicenda:

"Nelle scorse ore ho richiesto esplicitamente la presenza di un ospedale militare da campo. I problemi della sanità regionale sono piuttosto evidenti. Ecco per quale motivo è necessario chiedere supporto da personale qualificato e strumenti idonei. Poi scopro che, in queste ore, all'ospedale di Sarno è stato eseguita un'ispezione dai carabinieri del Nas. Tutto questo è inaccettabile e dimostra la gestione della sanità campana nonostante gli annunci".

"Benissimo il supporto e il controllo dei carabinieri - ha continuato la Vuolo -. Questi sono i motivi che evidenziano una disorganizzazione sanitaria che deve essere risolta e superata segnale evidente che il supporto di personale qualificato militare è oramai non più rimandabile. Sono certa che i sindaci del territorio dell'Agro metteranno per una volta da parte la devozione politica per Vincenzo De Luca a favore delle reali e concrete necessità dei cittadini"