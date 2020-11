«Danni all'ospedale di Sarno, si intervenga immediatamente» La senatrice Luisa Angrisani in seguito ai problemi provocati dal vento

Il maltempo ha danneggiato le strutture mobili e temporanee dedicate al Covid presso l'ospedale di Sarno. Un episodio che è stato segnalato al Prefetto e alla protezione civile dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Luisa Angrisani. «Questa mattina appena ho saputo che il maltempo, abbattutosi su tutto l'Agro Sarnese Nocerino, aveva danneggiato le strutture mobili e temporanee del percorso Covid, ho immediatamente provveduto in un'ottica di collaborazione istituzionale ad allertare il Prefetto di Salerno, la Protezione Civile sia regionale che nazionale e l'Asl di Salerno. Spero che si intervenga immediatamente, in questo momento di emergenza non possiamo permetterci ritardi».