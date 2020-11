Picarone: "Gravissimi i danni nel Golfo di Policastro" Il consigliere regionale visita nei comuni più colpiti |FOTO

Dopo il maltempo che si è abbattuto nel Golfo di Policastro si fa la conta dei danni. La violenta bomba d'acqua ha provocato l'esondazione di diversi torrenti, alcune frane e numerosi allagamenti in strade e abitazioni per cui si è reso necessaria anche l'evacuazione di decine di famiglie. Tra i comuni più colpiti quelli di Santa Marina, Centola, Vibonati ed Ispani. Sul luogo si è recato il consigliere e presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone che ha commentato: "Oggi ho visitato alcuni luoghi dei danni causati dai fenomeni alluvionali dei giorni scorsi. Sono stato a Vibonati e Ispani con il Vice Presidente della Provincia Carmelo Stanziola e i sindaci dei rispettivi comuni, Franco Brusco e Francesco Giudice. Il maltempo e i danni hanno interessato anche Santa Marina e Centola. Voragini, strade e impianti fognari spazzati via dalle piene. La Regione ha mandato le squadre della protezione civile per la verifica dei danni. Già in atto le somme urgenze e la richiesta al Governo di dichiarazione dello stato di calamità naturale." Nei giorni scorsi, anche il consigliere Tommaso Pellegrino aveva visitato i territorio maggiormente colpiti.