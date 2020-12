Destinare risorse fondo di solidarietà a sostegno di famiglie La proposta arriva dal gruppo consiliare L'Alternativa di Vietri sul Mare

Considerata la grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, i consiglieri d’opposizione del gruppo “L’Alternativa” di Vietri sul Mare propongono di destinare le somme previste per gli addobbi natalizi, o per eventi legati alle festività, alla costituzione di un fondo di solidarietà sociale ad hoc per il sostegno alle famiglie e alle attività commerciali in difficoltà.

"Si propone di utilizzare - spiegano i consiglieri - le risorse per l'assegnazione di buoni spesa spendibili unicamente nelle attività commerciali del territorio, da erogare attraverso l'espletamento di opportuno bando pubblico, così da dare respiro a famiglie e attività commerciali".