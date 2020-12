Nocera, Picarone: "Tre milioni per il primo lotto fognario" “A brevissimo l’avvio dei lavori"

E' stato completato l’iter di finanziamento dello stralcio di 3 milioni del primo lotto fognario di Nocera Inferiore con l’emissione dalla Regione del mandato di pagamento al Gestore (Gori Spa). La società ha convocato la ditta aggiudicataria in questa settimana per la contrattualizzazione dell’opera. Ad annunciarlo il consigliere regionale Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio, che, nei mesi scorsi, aveva assunto l’impegno di realizzare un’opera strategica.

“A brevissimo l’avvio dei lavori. Intanto, per il resto (residuo primo lotto, e secondo e terzo lotto), ottenuto il finanziamento con l’inserimento dell’intera opera nell’accordo di programma concluso da Regione con il Ministero dell’Ambiente, l’EIC (Ente Idrico Campano) si appresta ad approvare il progetto definitivo trasmesso dalla Gori Spa ed avviare la definizione della convenzione. Essa consentirà di appaltare tutta l’opera nei prossimi mesi”.

Un Investimento importante: “Oltre 15 milioni consentono di raggiungere un risultato storico per Nocera Inferiore. L’intera opera serve tutta l’area nocerina, dal centro abitato a Fosso imperatore, fino all’area nord. Un ringraziamento a tutte le componenti che hanno lavorato con tenacia su di un obiettivo non facile da conseguire. Innanzitutto al Presidente De Luca che ha dato priorità assoluta al risanamento ambientale del territorio. Poi al vicepresidente Fulvio Bonavitacola, assessore all’Ambiente che ha facilitato, tra l’altro, l’inserimento nell’Accordo di Programma Quadro del secondo e terzo lotto ancorché, al momento della firma, allo stato di progetto preliminare. Ancora al Gruppo Consiliare del Partito Democratico che ha seguito con grande impegno e pazienza il dossier in Regione. Infine all’Amministrazione di Nocera Inferiore del Sindaco Manlio Torquato per l’azione di costante pungolo. Ora il completamento dell’iter è nelle mani dell’EIC e soprattutto della Gori Spa, che deve procedere speditamente con i lavori del primo lotto. Poi con l’appalto del secondo e terzo lotto e relativa esecuzione”.