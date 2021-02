Salerno al voto, si rafforza il progetto politico di "Oltre" "Adesso Salerno" e "Salerno di tutti" appoggiano i 6 consiglieri della ex maggioranza

Solo due settimane fa sei consiglieri comunali di Salerno (Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura) sono passati all’opposizione della giunta Napoli ed hanno creato un nuovo soggetto politico denominato “Oltre”, avviando pubblicamente il percorso per la costruzione di una futura coalizione civica in vista delle prossime elezioni amministrative e lanciando un appello a tutte le energie e le risorse della collettività locale. Oggi altre due liste, dopo l'adesione dello scorso lunedì da parte del Gruppo civico "Salerno in Comune", rispondono all’appello anche “Adesso Salerno” e "Salerno di Tutti”.

Si ingrossano così le file del fronte che sfiderà l’attuale amministrazione nelle prossime elezioni comunali ed è "solo l’inizio, secondo gli interessati, di un percorso che ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le realtà che vogliono archiviare il sistema di potere che governa Salerno. Questa città, dopo 28 anni, ha bisogno di cambiare aria - dichiarano - e soltanto una coalizione civica, in sintonia con i tanti bisogni di questa comunità, può candidarsi a vincere questa sfida. La scelta di queste tre liste segna evidentemente un cambio di passo verso la definizione degli schieramenti per le elezioni amministrative. Era nell’aria, ma ora c’è la conferma: prende corpo per la prima volta una larga aggregazione in grado di rappresentare una reale alternativa per i cittadini salernitani", la fiduca espressa dai diretti interessati.

La nota stampa, oltre ai sei consiglieri eletti, è stata firmata anche da Vincenzo Pedace per “Adesso Salerno”, Margaret Cittadino per “Salerno di Tutti” e Gianluca De Martino per “Salerno in Comune”.