Zaki: Cittadinanza onoraria del Comune di Salerno Piero De Luca (Pd): "Salerno si conferma comunità sensibile e solidale"

"Il Consiglio comunale di Salerno ha approvato all’unanimità la mia proposta, sostenuta e fatta propria dai consiglieri di maggioranza, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il giovane studente egiziano dell’Universita’ di Bologna ancora detenuto ingiustamente Al Cairo". Cosi in una nota l’onorevole Piero De Luca. “Sono soddisfatto per la decisione unanime espressa da tutti i consiglieri comunali, che ringrazio. Salerno si conferma comunità sensibile e solidale, attenta ai temi dei diritti e delle libertà fondamentali. Auspichiamo che questa iniziativa possa servire a sensibilizzare le istituzioni nazionali ed internazionali ad una rapida soluzione di una vicenda inaccettabile e drammatica.”