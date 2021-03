Confindustria: Piero De Luca, unità di intenti con Ferraioli “Sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno”

“Oggi ho incontrato Antonio Ferraioli, neo Presidente di Confindustria Salerno. È stato un confronto cordiale e costruttivo. Abbiamo riscontrato una grande sinergia e una piena unità di intenti sul lavoro futuro per sostenere lo sviluppo del nostro territorio”.

Così in una nota l’onorevole Piero De Luca.

“Dobbiamo fare ogni sforzo per sostenere il nostro Paese e metterlo in condizione di ripartire al più presto al termine dell’emergenza sanitaria-ha spiegato il deputato Dem. Per questo, sarà necessario l'impegno congiunto di tutti, istituzioni, parti sociali e categorie produttive.

In questo contesto, il rilancio del Mezzogiorno sarà decisivo e strategico per la ripresa dell’Italia intera. Con le risorse del Recovery Fund, avremo finalmente l’occasione di fare gli investimenti strategici ed affrontare le criticità strutturali che, purtroppo, ci trasciniamo da decenni.

Dovremo tenere alta l’attenzione affinché il Sud non venga penalizzato -ha aggiunto De Luca. Il nostro territorio dovrà diventare bacino di investimenti strategici, crescita e sviluppo, anche sfruttando l'opportunità delle ZES. Lavoreremo con determinazione ed al meglio delle nostre possibilità- ha concluso Piero De Luca-per cogliere questa grande occasione di rilancio. Insieme, possiamo farcela.”