Altre due nomine per l’Udc in provincia di Salerno Il segretario Polichetti punta su Casola a Pontecagnano Faiano e Conforti a Oliveto Citra

Enzo Casola nuovo commissario a Pontecagnano Faiano, Giuseppe Conforti confermato a Oliveto Citra. Prosegue spedito il percorso di espansione sul territorio della provincia di Salerno intrapreso dall’Udc, sotto la guida del segretario provinciale Mario Polichetti, che ha ufficializzato altre due nomine, ulteriori tasselli per la nuova casa dei moderati. “Consapevole delle loro doti umane e della loro esperienza politica, ho deciso di nominare Enzo Casola commissario per il partito a Pontecagnano Faiano e di confermare Giuseppe Conforti a Oliveto Citra”, ha detto Polichetti. “Confido nelle loro capacità organizzative e nello spirito inclusivo e costruttivo di entrambi affinché i Picentini e l’alta Valle del Sele in breve tempo, grazie al loro impegno incessante, alzino la testa e riprendano il cammino verso il futuro”.