Piero De Luca: "Da Amalfi messaggio di speranza" “Fiducia per il futuro del Paese"

“Tutte le istituzioni hanno collaborato con responsabilità, competenza, e rapidità per ricucire una ferita nel nostro territorio che aveva diviso in due la Divina Costiera, causando criticità enormi ai cittadini rischiando di compromettere la stagione turistica in una fase già delicata e difficile” ha spiegato così in una nota il deputato Dem Piero De Luca. “Come dimostrato anche dalla ricostruzione del Ponte Morandi, l'Italia è in grado di realizzare grandi opere ed infrastrutture complesse, in tempi certi ed europei.

Lotta al dissesto idrogeologico e tutela ambientale del territorio sono, del resto, obiettivi strategici su cui puntare per rendere il nostro Paese più moderno e sostenibile. L'impegno massimo dovrà essere dedicato ora, però, come sollecitato anche dall'Europa, alla definizione di procedure semplificate ed accelerate, indispensabili per utilizzare in modo efficace e tempestivo le risorse straordinarie del Next Generation EU, mettendo in campo quanti più cantieri possibile nei prossimi anni”.