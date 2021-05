Eboli: il parlamentare Adelizzi visita il centro vaccinale "Vengono vaccinati 2500 cittadini a settimana. Siamo all'ultimo miglio, non abbassiamo la guardia"

Ieri sera, il parlamentare Cosimo Adelizzi, ha visitato il Centro Vaccinale anti - Covid dell'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, diretto dal dottor Damiano Capaccio. In occasione dell'Open Night, tenutosi lo scorso sabato, oltre 400 persone hanno potuto ricevere la dose di vaccino e, tenendo conto che ogni settimana presso questa struttura sono oltre 2500 i cittadini vaccinati, presto Eboli sarà Covid free.

«Ringrazio il dottore Capaccio- dichiara Adelizzi- per tutto il lavoro che sta svolgendo, traghettando la città dall’altra parte di un tunnel che sembrava non finire mai. Importanti ed efficaci le tante iniziative fin qui intraprese per la campagna vaccinale che mi ha illustrato, lasciando trasparire tutta la sua dedizione per l’importante lavoro svolto, grazie anche alla professionalità dei medici, degli infermieri e dei volontari del Centro e dell'intero ospedale. I numeri delle dosi inoculate sono importanti e avvicinano la nostra città alla conquista della normalità, consentendoci di guardare al futuro con fiducia.

Siamo all'ultimo miglio. Adesso è il momento di rimanere uniti e compatti e di non abbassare assolutamente la guardia. Continuando così tra non molto potremo cominciare a togliere le mascherine e riconquistare finalmente le nostre libertà».