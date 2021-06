Alto Sele: due consiglieri comunali aderiscono a Fratelli d’Italia Soddisfatto il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore

Cresce la grande famiglia di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Ieri sera, il senatore e commissario regionale Antonio Iannone e l’avvocato Vincenzo Morriello hanno incontrato due consiglieri comunali dell’Alto Sele che hanno ufficializzato l’adesione al partito. Si tratta di: Maria Policastro (consigliere comunale a San Gregorio Magno) e Andrea Serritella (consigliere comunale a Ricigliano).

Soddisfatto il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore che dichiara: “Siamo contenti della crescita del partito anche in questo territorio, dove registriamo l’adesione al partito di due giovani consiglieri comunali molto preparati, che sicuramente sapranno dare un contributo importante alla crescita di Fratelli d’Italia. Ringrazio i dirigenti locali e gli altri consiglieri dell’Alto Sele per il lavoro costante che svolgono sul territorio a tutela delle proprie comunità portando alta la bandiera di FdI. Ringrazio anche l’avvocato Vincenzo Morriello, dirigente storico della destra, per l’impegno che da sempre profonde al servizio del partito. Un plauso ai nostri parlamentari, l’On.le Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone, che, nonostante gli impegni istituzionali, riescono ad essere sempre vicini al territorio salernitano” conclude Fabbricatore.