Delitto Vassallo, la Commissione Antimafia: "Chi sa qualcosa parli" "Ci sono tante persone secondo noi che non sono state sincere fino in fondo"

Undici anni dopo l'omicidio. ancora senza un colpevole, di Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore" di Pollica, ieri la Commissione Parlamentare Antimafia, con un delegazione guidata dal deputato pentastellato Luca Migliorino, si é recata nel comune salernitano per un sopralluogo. Sono state ricostruite le ultime ore di vita di Vassallo, ripercorrendo le strade e i luoghi che ha visto proprio poco prima di venire ucciso, quella drammatica notte.

La necessità è quella di arrivare il prima possibile alla verità sul delitto prima che scadano i termini per la prescrizione.

Il deputato Migliorino da Pollica ha rivolto un accorato appello. “Chi sa qualcosa parli, ci sono tante persone secondo noi che non sono state sincere fino in fondo, bisogna capire perché queste persone non hanno detto tutta la verità”. Migliorino ha poi annunciato la pubblicazione di una relazione sui fatti.

“Questo sopralluogo è stato fondamentale, visitare il luogo dell’omicidio ci ha aiutato moltissimo nella comprensione della vicenda. Redigeremo una relazione che passerà attraverso la plenaria dell’Antimafia prima di essere resa pubblica. Un lavoro che comincerà a fare chiarezza sulla dinamica dell’omicidio”. Al sopralluogo hanno preso parte anche i due fratelli del “sindaco pescatore”.

Dario Vassallo, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo ha chiarito il peso della visita: “È importante che si faccia presto, ma soprattutto è importante essere qui oggi insieme alla Commissione – ha continuato Vassallo. Ritengo che questo passaggio sia fondamentale, penso che sia il penultimo se non l’ultimo passaggio per arrivare alla verità. Questo incontro con la Commissione Antimafia certificherà il comportamento di uomini delle istituzioni, che noi chiaramente valuteremo dal punto di vista legale. Il nostro compito è quasi alla fine. Una volta che verremo a conoscenza della relazione della Commissione Antimafia, noi muoveremo azione legale in sede civile nei confronti di uomini delle istituzioni, che si sono macchiati del grave crimine di depistaggio su chi ha ucciso mio fratello”.