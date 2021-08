Elezioni a Salerno, fumata bianca nel centrodestra: Sarno candidato unitario L'intesa è stata suggellata a livello regionale

Dopo mesi di trattative, confronti e dibattiti, il centrodestra ha raggiunto l'unità in vista delle elezioni Amministrative di Salerno. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sosterranno la candidatura dell'avvocato Michele Sarno, esponente civico che dal primo momento aveva incassato il sostegno del partito di Giorgia Meloni.

L'intesa è stata ufficializzata con una nota diramata dai rappresentanti regionali delle tre forze del centrodestra. «I coordinatori regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega della Campania, Domenico De Siano, Antonio Iannone e Valentino Grant, comunicano di aver raggiunto un’intesa per sostenere congiuntamente le candidature a sindaco dell’avvocato Michele Sarno a Salerno, del capogruppo in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi a Caserta. I partiti lavorano alacremente all'unità del centrodestra per garantire ai territori un governo stabile, che accolga concretamente istanze dei cittadini».

Della raggiunta unità del centrodestra ha parlato in una nota anche il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano. «Prendo atto delle scelte prese a livello regionale e nazionale e, ovviamente, le rispetto. Non solo, mi impegnerò a farle rispettare. Troveremo le energie in campagna elettorale, in tutti i comuni, per dimostrare come sempre che siamo competitivi e decisivi. Ci siamo riusciti spesso, ci riusciremo anche stavolta. Mi piace ricordare che sono stato sempre un antesignano dell’unità e mai delle rotture per nominalismi».