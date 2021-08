Eboli al voto, Forza Italia lancia Cardiello: "E' lui il cambiamento" Presentata la lista degli azzurri: la città si prepara a chiudere la parentesi commissariale

Il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano, questo pomeriggio ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Eboli di Damiano Cardiello.

«Damiano Cardiello - afferma l'onorevole Fasano - è stato protagonista di una stagione di denunce contro un potere pervasivo e dal quale non è stato mai contaminato. Oggi la sua candidatura a sindaco di Eboli è nel segno della coerenza e dell'esaltazione dei valori del buon governo e della destra. Valori che meritano sottolineatura da parte mia e da parte di Forza Italia che ha sposato con convinzione questo progetto di cambiamento e di rinnovamento per una città importante come Eboli», le parole dell'esponente di centrodestra.