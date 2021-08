Lavori allo stadio Arechi, Santoro: «Bisognava riaprire la Curva Nord» «Sono ritardi inconcepibili da parte dell'Amministrazione comunale»

I lavori allo stadio Arechi di Salerno continuano ad alimentare lo scontro politico. Dopo l'affondo del Movimento 5 Stelle, anche il consigliere comunale della Lega, Dante Santoro ha puntato il dito contro l'Amministrazione comunale di Salerno. «Persistono gravi problematiche infrastrutturali allo Stadio Arechi di Salerno. In vista del primo big match del nuovo campionato di Serie A tra Salernitana e Roma, continuano a registrarsi polemiche relative agli oggettivi ritardi nei lavori al cospetto di una situazione prevista da mesi e che impedirà a numerosi tifosi di assistere all'evento stante comunque la capienza ridotta per le normative anti Covid». Questa mattina il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro ha effettuato un sopralluogo: «La Curva Nord andava riaperta per aumentare la capienza dello stadio Arechi ed offrire un’opportunità alla tifoseria che attendeva da decenni, gli interventi di ammodernamento sono ancora un cantiere aperto. Sono ritardi inconcepibili. Attiverò il mio fiato sul collo per chiedere di accelerare e sbloccare questi ritardi da parte dell’amministrazione comunale».