Casartigiani, Claai e Confartigianato:le imprese incontrano i candidati sindaco Le iniziative delle associazioni di categoria in vista del voto amministrativo a Salerno

Le associazioni di categoria Casartigiani, Claai e Confartigianato incontrano i candidati sindaci. Dal prossimo 6 settembre, presso la libreria "Libramente" di via Francesco Paolo Volpe, i presidenti Gianfranco Ferrigno per la Claai, Franco Risi per Confartigianato e Mario Andresano per Casartigiani si confrontano con gli otto candidati alla fascia tricolore per un confronto sui temi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.

"Salerno vive una fase difficile a causa dell'emergenza epidemiologica ma per un vero rilancio economico occorre partire dalle piccole e medie imprese e dagli artigiani, ragion per cui gli aspiranti primi cittadini hanno il dovere di inserire, nel loro programma elettorale, iniziative ad hoc per il rilancio dell'intero comparto", la presa di posizione delle associazioni di categoria.

Ad inaugurare il ciclo di incontri, il prossimo 6 settembre, Elisabetta Barone; successivamente, venerdì 10 settembre sarà il turno di Antonio Cammarota; lunedì 13 settembre toccherà ad Oreste Agosto mentre il 17 settembre a Gianpaolo Lambiase; lunedì 20 settembre sarà la volta di Maurizio Basso mentre venerdì 24 settembre di Simona Libera Scocozza. Lunedì 27 settembre sarà il turno di Michele Sarno mentre chiuderà il ciclo di incontri il sindaco uscente Vincenzo Napoli.