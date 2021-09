Amministrative di Battipaglia, Enrico Farina lancia la sfida La presentazione ufficiale del candidato sindaco dei 5 Stelle con Cammarano e Gaudiano

“È una partita difficile ma siamo pronti a scendere in campo. È un momento di svolta per Battipaglia, abbiamo una lista composta da candidati competenti da anni impegnati nelle problematiche della città. Il candidato a sindaco è un attivista storico e ciò dà vero valore al movimento e alla città di Battipaglia, su cui abbiamo sempre lavorato”: è la posizione degli esponenti del M5S, in ambito sia regionale che nazionale, scesi in campo a supporto della candidatura a sindaco di Enrico Farina.

Tra gli obiettivi principali la tutela dell'ambiente, la messa in onda e lo streaming dei consigli comunali, ma soprattutto mettere a disposizione i mezzi per rendere trasparente a tutti i cittadini gli atti dell’amministrazione in ottica di trasparenza e possibilità di controllo, per prevenire fenomeni di infiltrazioni camorristiche come accaduto in passato.

“Desidero ricordare che su Battipaglia abbiamo registrato già dei risultati significativi, come quello dell’alta velocità che vuol dire un volano per l'economia e non solo. Il nostro intento è quello di fare della cittadina salernitana, con i suoi oltre 50mila abitanti, uno scalo di riferimento di un ampio comprensorio della provincia di Salerno e in buona parte della Basilicata”, sottolinea la senatrice Felicia Gaudiano.

A presenziare alla conferenza anche il consigliere regionale Michele Cammarano: “È bello dare una scelta a questa città, cosa che finora non ha mai avuto ma che ora può avere. C’è un Movimento 5 Stelle più maturo dal punto di vista politico, e questo è importante. La partecipazione e il confronto sui temi sono da sempre pilastri portanti dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. Per questo abbiamo coinvolto chi quotidianamente lavora sul campo e vive la città nelle sue potenzialità e nelle sue problematiche per progettare insieme a noi il futuro di Battipaglia”.

Per il candidato al ruolo di primo cittadino Enrico Farina “oggi suggelliamo un obiettivo che siamo riusciti a realizzare, ovvero dare un’alternativa “5 Stelle” a Battipaglia. Presentiamo una lista composta da me e 24 compagni di viaggio, 12 uomini e 12 donne. Vogliamo cercare di riportare al centro del dibattito politico locale la figura femminile, non soltanto per rispettare le quote di genere, ma per costruire un programma per una nuova Battipaglia”, spiega.

“La squadra di governo, che sarà composta dagli assessori che potrebbero comporre una giunta 5 Stelle, verrà costituita non dal riconoscere un posto a chi è stato determinante nella campagna elettorale, ma in modo trasparente sulla base dei migliori curriculum per settore dei cittadini che vivono ogni giorno il nostro territorio”. Una ‘casa di vetro’, quella che il partito pentastellato punta a costruire a Battipaglia, con il benestare dei cittadini. “È arrivato il momento del riscatto per questo territorio, noi abbiamo tante idee ma tutto verrà discusso con i cittadini”, conclude Farina.