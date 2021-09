Salerno, ancora polemiche per il manifesto elettorale selvaggio Longo (Europa verde): ora basta, denunceremo chi se ne infischia delle regole

"Sta faccia in bella mostra come se la città fosse sua, occupa 62 mq di tabellone elettorale lo spazio di tutti, e scrive pure che è una persona onesta. E purtroppo in tanti son così". A Salerno non si placa la polemica sul manifesto elettorale selvaggio. L'ultima polemica è quella lanciata da Alessandro Longo, candidato con Europa Verde.

"2021 e ancora se po' fà. E allora a volte ci domandiamo: questo si può fare e quell’altro no, questo è abuso o è solo uso, questo è giusto o è sbagliato. Non rispettare le leggi in materia di propaganda elettorale è reato, nei tabelloni elettorali occupare spazi attribuiti ad altre liste è reato. Pertanto in primis li banneremo e contestualmente chiediamo al prefetto di far vigilare le forze di polizia affinché ciò non si ripeta, infine provvederemo a denunciare in qualità di parte lesa chi occuperà ulteriormente spazi elettorali a noi destinati", la reprimenda di Longo.