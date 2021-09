Salerno al voto, tour di Scocozza e degli Attivisti nei quartieri Gli esponenti del meetup enunciano i dieci punti cardine del programma elettorale

"Dalla settimana prossima faremo un tour per i vari quartieri attraverso gazebo itineranti per illustrare i nostri 10 punti per cambiare Salerno. Saremo a Fratte, Ogliara, Pastena, Torrione, lungomare, parco del Mercatello. La chiusura sarà a piazza Valitutti venerdì 1 ottobre". Questo l'annuncio degli Attivisti per Salerno, che sostengono la candidatura a sindaco di Simona Libera Scocozza.

Gli esponenti del meetup hanno anche enunciato i dieci punti cardine del programma elettorale:

1 Chiusura Fonderie Pisano

2 Tariffa puntuale dei rifiuti: più ricicli, meno spendi

3 Stop alla cementificazione e via libera alla riqualificazione del patrimonio urbanistico

4 Rivisitazione Aziende Partecipate

5 Spiagge libere più pulite ed attrezzate, maggiore spazio al verde pubblico, maggiore decoro urbano e manutenzione programmata

6 Salerno turistica: città di mare, cultura e bellezza per un nuovo sviluppo economico

7 Trasparenza negli atti amministrativi, diretta streaming del consiglio comunale, questione time e consulta dei cittadini

8 Meno auto, più mezzi pubblici e bici

9 Spazi sociali e aule studio per i giovani

10 Più politiche sociali, meno clientelismo