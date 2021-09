Battipaglia, sottosegretario Sibilia: Presto nuovo edificio per Commissariato PS "Dopo ben 44 anni di attesa, presto inizieranno i lavori per restituire una "casa" alla Polizia"

"Dopo ben 44 anni di attesa, a Battipaglia presto inizieranno i lavori per restituire una "casa" alla Polizia di Stato. C'è l'impegno del Viminale per rendere al più presto operativo un presidio di legalità sul territorio che attende una sede da quasi mezzo secolo". E' quanto ha annunciato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia nel corso della sua visita a Battipaglia. Il sottosegretario si è recato al cantiere del commissariato di PS, accompagnato dal candidato sindaco M5S Enrico Farina.

"Si è finalmente sbloccato l'iter che aveva fermato i lavori e relegato purtroppo gli operatori della sicurezza di Battipaglia in una sede provvisoria e assolutamente non consona all'impegno richiesto da un territorio tanto vasto e importante anche dal punto di vista economico. L'edificio di via Generale Gonzaga, incompiuto da troppo tempo, sarà dunque completata velocemente per ospitare il nuovo Commissariato di Polizia", ha concluso il sottosegretario Sibilia.