Amministrative 2021: candidati sindaci di Salerno alle urne Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha votato

E' tempo di tornare alle urne. E' iniziata la tornata delle elezioni amministrative 2021: seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio. Si vota a Salerno e in altri 39 comuni della provincia.

Nel comune capoluogo si sono già recati alle urne il sindaco uscente, in cerca della riconferma, Vincenzo Napoli, ed i candidati Antonio Cammarota, Elisabetta Barone, Maurizio Basso, Michele Sarno, Oreste Agosto e Gianpaolo Lambiase. Le candidate Simona Libera Scocozza e Annamaria Minotti, non sono residenti a Salerno, non votano.

Il candidato Maurizio Basso è stato il primo dei candidati a recarsi alle urne e ha votato alle 9 al seggio della scuola Vicinanza. Vincenzo Napoli si è recato questa mattina, intorno alle 10.30, alla sezione 7 del Convitto Nazionale, insieme a moglie e figlia. Michele Sarno, invece, alle 11, all'istituto Santa Caterina da Siena, seggio 118. Gianpaolo Lambiase si è recato alla scuola Vicinanza al seggio 55, stesso sede anche per Antonio Cammarota, sezione 56. In tarda mattinata, poi, Oreste Agosto ha esercitato il diritto di voto alle 11,45 alla scuola media Lanzalone Posidonia, mentre Elisabetta Barone si è recata alle 12, al seggio numero 13, allestito al liceo "Regina Margherita".

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è recato, invece, questa mattina alle 8.10 presso il seggio allestito al liceo Da Procida. Seguito poi dal figlio, deputato del partito democratico, Piero De Luca.

Intanto, denuncia da parte di un consigliere del centrodestra che, via social ha segnalato la presenza di audio che "segnalerà alle forze dell'ordine".