Amministrative 2021, Anna Maria Caso eletta sindaco di Praiano Non aveva sfidanti: raggiunto il quorum in serata

Anna Maria Caso è stata eletta sindaco di Praiano. Unica in corsa, le è bastato attendere il quorum per raggiungere la vittoria. Un risultato giunto alle ore 23, quando a Praiano ha votato il 43,78% degli aventi diritto. Anna Maria Caso era in campo con la lista “SìAmo Praiano”. E' la prima donna a essere eletta alla carica di primo cittadino in Costiera Amalfitana.