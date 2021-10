Iannone (FdI) attacca De Luca: "Ha abbandonato l'ospedale di Nocera" Il senatore: vergognoso che non sia Dea di secondo livello, si penalizza il territorio

"E' una vergogna che l'ospedale di Nocera Inferiore non sia Dea di secondo livello. E' evidente che De Luca non abbia nessun rispetto per il diritto alla salute dell'area piu' densamente popolata della provincia di Salerno, l'agro nocerino sarnese, e per la qualità umana e professionale di un personale che serve anche la popolazione dell'area vesuviana". Così, in una nota, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia.

"L'ennesimo schiaffo ad un territorio mentre amministratori locali del Pd - prosegue - dovrebbero vergognarsi di scodinzolare al governatore continuando a chiedere consenso a questi cittadini. Ho presentato già interrogazioni al ministro Speranza in passato e la riproporro' perche' non si tratta di campanilistica rivendicazione ma di una scelta che discrimina il diritto alla salute".