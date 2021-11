Emergenza furti nell'Agro, Villani scrive a prefetto e ministro: "Più controlli" "Dobbiamo far fronte ad un attacco violento e sistematico alla sicurezza delle nostre comunità"

“Emergenza sicurezza per numerosi e continui furti nel territorio di Angri e Agro Nocerino Sarnese: situazione intollerabile, ho chiesto l'intervento del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del Sottosegretario Carlo Sibilia”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene sull'importante tema, denunciando quanto le è stato segnalato dai cittadini del comprensorio.



“Il territorio Agro Nocerino Sarnese (Angri e Comuni limitrofi) sta subendo da mesi ripetuti furti o tentativi di furto nelle abitazioni delle famiglie. Purtroppo, questa ondata di criminalità sta aumentando giorno dopo giorno e ciò sta generando una forte sensazione di insicurezza, di preoccupazione e di disagio per tutti i cittadini in quanto vittime o potenziali tali di questi reati – spiega l'Onorevole Villani - I furti negli appartamenti, poi, fanno crescere la paura soprattutto nei soggetti “fragili”, ovvero nelle persone anziane e tra tutti coloro, specialmente donne, che si trovano per molte ore soli, magari con bimbi piccoli. A mio parere, come Istituzioni, abbiamo il dovere di fare di più. Sembra evidente che, pur svolgendo un lavoro encomiabile, uomini e mezzi di sicurezza, oggi siano assolutamente insufficienti nel nostro comprensorio. Infatti, non siamo più di fronte alla gestione dell’ordinario ma alla necessità di far fronte ad un attacco volgare, violento e sistematico alla sicurezza delle nostre comunità”.



“Per tali motivi, ho chiesto al Prefetto di Salerno, al Ministero e al Sottosegretario all'Interno un incontro per discutere della necessità di incrementare tutti i controlli e di mettere in campo le iniziative opportune per la prevenzione e repressione del fenomeno dei furti nel territorio dell'Agro Nocerino Sarnese. Sarebbe auspicabile prevedere un maggiore impiego di uomini delle forze dell'ordine e della Polizia municipale, un aumento dei sistemi di videosorveglianza e una campagna informativa per la sicurezza delle abitazioni. Dobbiamo tutelare i nostri cittadini a tutti i costi” conclude la Deputata M5S Villani.