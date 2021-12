Angri, nuova rampa uscita autostrada:"Governo e Regione responsabili ritardi" Le parole del questore della camera Edmondo Cirielli: "I cittadini si aspettano risposte concrete"

“I cittadini si aspettano risposte concrete e non le becere strumentalizzazioni a cui il Pd ci ha abituato nel suo ruolo di maggioranza. Quelli del partito democratico hanno il dovere e il compito, sia al Governo che alla Regione, di intercettare le scelte di cui il popolo ha bisogno, invece di sprecare tempo prezioso per risolvere le loro continue diatribe interne o per vantarsi di successi inesistenti, come fa De Luca nei suoi comici monologhi settimanali. E proprio il Governo e la Regione sono i responsabili dei ritardi nella partenza dei lavori per la realizzazione della nuova rampa di uscita Angri Sud sulla corsia nord dell’autostrada A3. Depositerò – con la speranza di ottenere risposte esaurienti, che tengano conto di ogni possibile esigenza di approfondimento, e non vaniloqui tipici dei rappresentanti del Pd o di chi orbita in quell’area – un’interrogazione alla Camera per chiedere al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di far chiarezza su questa vicenda e che programma intende predisporre per l’urgente partenza dei lavori di quest’opera, così importante e strategica non solo per i comuni di S. Egidio Monte Albino, Corbara e San Marzano, con i quali è stato siglato l’accordo di programma, ma anche per l’intero territorio dell’Agro Nocerino Sarnese”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

“Un evidente fallimento amministrativo e politico, quello del Pd, che governa Provincia, Regione ed è al Governo. Ci vogliono fatti e non chiacchiere sulla realizzazione dello svincolo di uscita Angri Sud sulla Salerno-Napoli. Quando c’è da fare propaganda politica, quelli del Pd sono sempre in prima fila, millantando primati inesistenti; quando invece c’è da prendersi responsabilità politiche per qualche inefficienza causata dalla loro inadeguatezza, sia a livello governativo che regionale, furbamente cercano di anticipare l’avversario dichiarando notizie fuorvianti che, a loro avviso, potrebbero metterli a riparo dalle responsabilità. Solo sciocchezze.”, conclude Cirielli.