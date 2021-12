Elettrodotto Terna, Adelizzi: Felice che sindaco di Eboli abbia cambiato idea "Conte e famiglia hanno ritrovato il senno a Roma"

Il sindaco Mario Conte ha fatto sapere che, pochi giorni fa, ha incontrato a Roma l’Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma. Ha anche chiarito, ai cittadini che avevano capito male o che avevano frainteso le sue parole in campagna elettorale e quelle del deputato di famiglia quando ha interrogato i ministri per la Transizione ecologica e dello Sviluppo economico, di non essere contrario all’elettrodotto a San Nicola Varco.



«Io, e credo la gran parte degli ebolitani, avevo proprio capito che tutta la famiglia Conte fosse contraria alla realizzazione dell’elettrodotto Terna – spiega Cosimo Adelizzi-. Il sindaco di Eboli ha fatto di questo argomento un punto focale della sua campagna elettorale. Anche il collega deputato Federico Conte, lo scorso luglio, depositò un’interrogazione a risposta immediata ai Ministri Cingolani e Giorgetti, per sostenere che si dovesse immediatamente fermare la realizzazione della centrale elettrica perché avrebbe potuto compromettere l’ambiente e la destinazione agricola, turistica e produttiva della Piana del Sele. E poi come dimenticare le promesse di flash mob e sit-in qualora Tyrrhenian Link avesse messo piede sul territorio - prosegue il vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati-.

Ora però sono contento di apprendere che il sindaco si sia ravveduto e che abbia ritrovato il senno durante gli incontri che ha tenuto a Roma. Speriamo a questo punto anche di essere entrati in una fase successiva: finita la campagna elettorale, è arrivato il momento di cogliere ogni opportunità di sviluppo per il territorio e il progetto presentato dalla società Terna lo è. Come abbiamo coerentemente sempre sostenuto si tratta di un’opera sostenibile e strategica, che crea nuova occupazione e numerose occasioni di sviluppo infrastrutturale ed economico sul nostro territorio. Adesso l’impegno di tutti deve essere quello di fare in modo che i cittadini di Eboli possano ottenere il massimo dei vantaggi possibili» conclude il parlamentare ebolitano.