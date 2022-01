Agro Nocerino Sarnese, Villani incontra il direttore Asl Iervolino:"Soddisfatta" Diversi i temi affrontati: "Bene l'avvio di nuove procedure concorsuali per medici"



INCONTRO CON IL DG IERVOLINO DELL'ASL DI SALERNO, VILLANI (M5S): “CONTINUIAMO A LAVORARE PER LA SANITÀ DELL'AGRO NOCERINO SARNESE”



“Con l'arrivo del nuovo anno, non si ferma il mio impegno per migliorare la sanità nel nostro Territorio. Questa mattina, in un incontro proficuo e cordiale con il Direttore Generale dell'Asl di Salerno, Mario Iervolino ho chiesto lo stato dell'arte in merito ad una serie di problematiche relative agli ospedali della Provincia di Salerno e, in particolare dell'Agro Sarnese Nocerino. Sono soddisfatta dell'avvio di nuove procedure concorsuali per medici e mi auguro di poter ricevere presto buone notizie per il potenziamento dell'organico per l'ospedale di Sarno, dei pronto soccorso del territorio e per le tutele ai medici e autisti del 118” così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani commentta l'incontro.



“Ho sollecitato il Direttore ad indire il bando per gli autisti soccorritori nella nostra Provincia con lo scopo di garantire tutele a questi lavoratori del 118, in prima linea per le emergenze insieme al personale sanitario. Infatti, già un mese fa avevo chiesto di prevedere un bando per l'assunzione a tempo indeterminato anche di autisti alle dirette dipendenze dell'ASL di Salerno. In pratica, potremmo seguire il “modello Caserta” e garantire in modo diretto questo servizio per la nostra azienda sanitaria – spiega Villani – All'incontro ho appreso con soddisfazione dell'inidizione di nuovi concorsi per il personale medico per i presidi ospedalieri del territorio, nonché per il 118: si tratta di assunzioni necessarie a cui si aggiungeranno quelle che sarà possibile prevedere con i fondi che abbiamo approvato per il comparto nella Manovra 2022. Sempre nell'ottica del miglioramento della sanità infatti, abbiamo discusso della necessità di prevedere più punti nascita Covid in Regione Campania in quanto attualmente funziona solo il punto previsto presso il Secondo Policlinico di Napoli.”.



In merito agli ospedali dell'Agro Nocerino Sarnese la Deputata Villani poi ha dichiarato: “Il Direttore mi ha anche rassicurata in merito alla risoluzione di alcune problematiche relative al reparto Tin e all'avvio a 360 gradi di quello di Emodinamica di Nocera Inferiore. Inoltre, è stata anche l'occasione per sollecitare l'Asl sul potenziamento dell'organico dell'ospedale di Sarno, in particolare il reparto di Ostetricia, il Pronto Soccorso e nel di Medicina Interna dove si registra una grave carenza di medici – spiega Villani - Questi sono solo alcuni dei temi affrontati nell'incontro di oggi che si allinea ai tanti già tenuti negli ultimi mesi e su cui non smetterò di aggiornarvi.

Resto convinta che solo la collaborazione istituzionale possa portare a soluzioni reali per il nostro territorio e a tal fine, continuerò il mio impegno senza sosta” conclude la Deputata M5S.