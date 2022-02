Prysmian Battipaglia: Bilotti chiama il Ministro Colao La deputata salernitana ribadisce la preoccupazione per il futuro dello stabilimento

Sono settimane concitate per i lavoratori della Prysmian di Battipaglia. Il bando sulla fibra ottica del Ministero ha acceso i riflettori su una vertenza che sembra andare oltre le opportunità di una singola commessa. Questo è stato l'argomento di un colloquio telefonico tra la deputata salernitana Anna Bilotti e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

“Ringrazio il Ministro per la disponibilità ma anche per la sensibilità dimostrata sul caso specifico. Alla luce delle preoccupazioni dell'intera città di Battipaglia, che vive l'ennesima vertenza lavorativa, due sono stati in particolare i punti chiariti dal Ministro. In primo luogo, ho avuto rassicurazioni sul fatto che il bando così come formulato non precluda ad alcuna approfondita valutazione sulla qualità nelle forniture oggetto dell'appalto – spiega Bilotti - Successivamente ha condiviso con me la medesima preoccupazione sulle reali intenzioni del colosso francese di preservare la produzione e i posti di lavoro dello stabilimento salernitano, indipendentemente dall'acquisizione o meno di nuove commesse”.