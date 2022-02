Bilotti: "Superbonus, appuntamento il 25 a Pontecagnano" “Dal Governo importanti novità per rilanciare la nostra misura”

Il consiglio dei Ministri dello scorso venerdì è intervenuto nuovamente sulle modalità applicative del superbonus in ragione di alcune distorsioni della sua applicazione. In particolare è stata ripristinata la cessione del credito seppur in maniera più controllata. “Come tutte le rivoluzioni - dichiara la parlamentare Anna Bilotti - anche quella del superbonus voluta fortemente dal Movimento 5Stelle che ha rivitalizzato il settore edilizio, ha richiesto degli interventi doverosi visto l'enorme impatto sull'economia. Alla luce di ciò, il Governo, con l'ultimo Consiglio dei ministri ha accolto le nostre richieste di non ingessare le procedure di erogazione dei crediti, pur riconoscendo la necessità di maggiori controlli e verifiche. Per chiarire tutti i nuovi aspetti operativi ho organizzato un incontro tra il territorio e il collega Riccardo Fraccaro, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e ideatore della misura in oggetto. A Pontecagnano venerdì 25 febbraio, presso la biblioteca civica A. Gatto dalle ore 16.30, associazioni, ordini professionali, imprese e cittadini avranno l'opportunità di confrontarsi sul tema per procedere spediti nel realizzare il maggior numero di progetti possibile. Il superbonus 110% e i suoi effetti sull'efficientamento energetico delle case degli italiani e delle loro bollette - conclude la deputata salernitana - è un'opportunità che non possiamo perdere”. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.