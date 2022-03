Elezioni Agropoli, il centrosinistra punta alle primarie Oltre al sindaco uscente Adamo Coppola ci sono quelli di Emidio Cianciola ed Elvira Serra

Si è tenuto ieri pomeriggio un nuovo confronto tra i partiti e le liste civiche di ispirazione di centro sinistra in vista delle elezioni amministrative. Obiettivo? Convergere su un unico candidato a sindaco. Da un lato c'è il primo cittadino uscente Adamo Coppola, forte anche dell’appoggio del Partito Democratico, dall'altro lato invece ci sono anche i nomi di Emidio Cianciola ed Elvira Serra.

"In un clima sereno si è discusso dei programmi in vista delle prossime elezioni comunali e del candidato alla carica di sindaco della coalizione" si legge in una nota congiunta.

"A margine del confronto è emersa unità di intenti sulla linea da seguire. Nelle prossime ore si terrà un nuovo incontro per definire le azioni da compiere per l’unità del centro-sinistra" conclude il comunicato.

Non è escluso, quindi, il ricorso alle primarie per la scelta del prossimo candidato a sindaco del centro-sinistra.