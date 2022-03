Ancora criticità all'ospedale di Sarno: si dimette responsabile dell'ortopedia La Senatrice Angrisani: "Chiederò un incontro con i vertici dell'Asl Salerno"

Ennesima criticità all'ospedale di Sarno, questa volta tocca al reparto di ortopedia. Purtroppo il destino del nosocomio "Martiri del Villa Malta" di Sarno ultimamente non conosce pace.

"Sembra che sia in atto un vero e proprio smantellamento", afferma la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani.

"Questa volta a pagare la carenza di organico è il reparto di ortopedia, un vero e proprio fiore all'occhiello fino a qualche anno fa. E' di questi giorni- continua la Angrisani- la notizia delle dimissioni del dirigente e medico responsabile di reparto Gianfelice Trinchese e del collega Michel Gison. Dimissioni che da notizie di cronache sembrano una vera e propria forma di protesta nei confronti dei vertici Asl per sollevare la problematica della carenza di personale", chiarisce la Senatrice.

"Tutto ciò mi preoccupa e provvederò a chiedere un incontro con i vertici dell'Asl Salerno per fare il punto della situazione. Questa vicenda è l'ennesimo grave segnale che l'ospedale di Sarno, e in generale tutti i servizi ospedalieri nell'agro Sarnese Nocerino, hanno bisogno di più risorse umane. Un medico non può lavorare da solo in un reparto- chiosa la Senatrice di Alternativa- quale assistenza sanitaria si può dare con tali carenze organiche? La vasta utenza del nostro territorio, che ricordo spesso serve anche il territorio napoletano e dunque sfiora un popolazione di circa mezzo milione di abitanti, non può essere trattata così. Paghiamo lo scotto di una cattiva gestione da parte di Palazzo Santa Lucia, il Governatore De Luca è bravo solo ad annunciare assunzioni e a fare proclami. La Regione Campania deve dare corso alle selezioni e velocizzare le assunzioni. La sanità in Campania deve dare ai pazienti dei servizi degni e il personale deve essere messo in condizione di lavorare al meglio- attacca la parlamentare. Alcuni mesi fa avevo già segnalato al Ministero della Salute le criticità dei nosocomi di Sarno, Scafati, Nocera e Pagani. Purtoppo Draghi e il suo governo da un lato e De Luca dall'altro, sono il peggio che poteva capitarci. Alcuni mesi fa avevo già segnalato al Ministero della Salute le criticità dei nosocomi di Sarno, Scafati, Nocera e Pagani.

Purtoppo Draghi e il suo governo da un lato e De Luca dall'altro, sono il peggio che poteva capitarci", conclude la Senatrice Luisa Angrisani.