Giffoni Sei Casali, è sfida tra ex alleati per la conquista del Municipio L'uscente Francesco Munno se la vedrà con Luigi Vitolo

A Giffoni Sei Casali è corsa a due per la fascia tricolore: l'uscente Francesco Munno se la vedrà con Luigi Vitolo, ex vicesindaco che ora è in corsa per la conquista del Municipio.

INSIEME PER I CASALI

Candidato sindaco: FRANCESCO MUNNO

Giuseppe Alfano

Angelina Di Muro

Antonio Di Muro

Isabella Manfredelli

Orsola Mele

Massimiliano Naddeo

Mario Russo

Rosaria Schettini

Giovanni Scorzelli

Carmine Sica

Giuseppe Sica

Pasquale Vetromile

Sei Casali in Comune

Candidato sindaco: LUIGI VITOLO

Barone Maria Teresa

Barra Alfonso

Di Maio Ilenia

Di Muro Lucia

Di Napoli Francesco

Dragone Massimiliano

Ferrara Vincenzo

Gallo Teresa

Grimaldi Ernesto

Maddalo Marco

Terlizzi Ilenia

Zoccola Dario