"Tetti di spesa, la rimodulazione penalizza Salerno e la sua provincia" Gaudiano: a rischio l'assistenza di quasi 80mila pazienti, servono correttivi

“Con la rimodulazione dei tetti di spesa, ridefiniti con la delibera 215 del 4 maggio scorso, la Regione Campania ha ridimenzionato ulteriormente il budget per i centri antidiabete del Salernitano. Ad oggi sono a rischio assistenza 80mila pazienti diabetici che vivono in quella provincia”. È l’allarme lanciato dalla senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano, recependo le denunce dei giorni scorsi dell’associazione Diabetici della Campania. “Stando alle cifre fornite dai referenti dell’associazione - prosegue Gaudiano - si sarebbe verificato un vero e proprio paradosso, che risulterebbe essere frutto di un calcolo errato da parte della Regione.



La provincia di Salerno annovera infatti circa 80mila diabetici e il budget di spesa attribuito ai 5 centri antidiabete accreditati è pari a poco più di 989mila euro. "In Asl come quelle di Caserta e Avellino il numero dei diabetici è sensibilmente minore, eppure, nei casi di specie, il budget assegnato è, rispettivamente, di 2 milioni e 430mila euro e di 1 milione e 659mila euro. Chiedo formalmente una rimodulazione dei tetti di spesa, tenendo conto del reale fabbisogno di assistenza della provincia salernitana", sottolinea Gaudiano.