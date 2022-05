Forum del Giovani Campania, Piero De Luca (Pd): Auguri a Giuseppe Caruso "Buon lavoro per la rielezione all'unanimità"

“Auguri di buon lavoro a Giuseppe Caruso che stamani a Napoli, è stato rieletto all’unanimità Presidente dell’ Assemblea del Forum Regionale dei Giovani.

La Regione Campania ha messo in campo tante iniziative per i giovani tra cui: il piano per il lavoro con assunzioni nella pubblica amministrazione, il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, i fondi per le borse di studio, il progetto scuola viva con scuole aperte il pomeriggio. A questo si aggiunge il nostro impegno a livello nazionale, che ci ha portato a mettere i giovani al centro dell'agenda politica con tante importanti risorse stanziate nel Pnrr insieme ad altre misure adottate nel corso di questi anni.

I giovani rappresentano il futuro ed a loro dobbiamo dedicare il massimo degli sforzi e dell’ impegno per ricostruire il nostro Paese. Auguri di buon lavoro a tutte le ragazze ed i ragazzi del Forum per questa nuova importante esperienza che si apprestano a vivere con entusiasmo e partecipazione”. Lo ha dichiarato in una nota l’On. Piero De Luca, Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.