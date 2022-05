"Criticità e carenza di personale negli ospedali del Salernitano" Il consigliere regionale Pierro ha presentato un'interrogazione per chiedere “chiarimenti urgenti"

Il Consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato un'interrogazione per chiedere “Chiarimenti urgenti sulla carenza di personale presso il P.O. San Luca – DEA Vallo - Agropoli e gli altri P.O. della Provincia di Salerno”.

Il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania versa in una grave carenza di personale di ogni ordine e grado i cui effetti si ripercuotono sia sulla funzionalità di alcuni reparti e sia sul rimanente personale, obbligato a svolgere numerosissime ore di straordinario per assicurare la copertura dei turni di servizio e raggiungere un target minimo di garanzia dei LEA.



“Le UU.OO. Neurochirurgia, Centro Trasfusionale, Malattie Infettive, Chirurgia Vascolare, - scrive l’esponente della Lega nel documento inoltrato al presidente della Giunta - sono i reparti con la maggiore carenza di personale medico, senza dimenticare le difficoltà esistenti nelle Unità Oculistica e Otorino, accorpati da anni, Cardiologia e Urologia. Il P.O. di Polla, la riattivazione dei posti letto della medicina, chiusi in occasione dell’emergenza Covid-19, di grande importanza per il territorio, oltre al potenziamento della dotazione organica del personale sanitario, richiede con urgenza la definizione di percorsi che mettano in sicurezza utenti e lavoratori attraverso le modifiche strutturali che si rendono necessarie dal momento la

Unità Operativa Complessa di Medicina è allocata sullo stesso piano ma in due corridoi non comunicanti tra loro. In alcune delle citate UU.OO. – denuncia Pierro - con funzione di alta specialità, allo stato hanno soltanto due Dirigenti Medici in servizio, tanto da non poter garantire il servizio d’urgenza nelle ore notturne e che talvolta si vedono costretti ad inviare all’esterno i campioni di sangue per la loro lavorazione.



La riapertura parziale del P.O. di Agropoli, certamente importante, ha richiesto il trasferimento di alcune figure sanitarie necessarie per farlo funzionare e che purtroppo sono state sottratte al P.O. di Vallo della Lucania. Ad oggi, - precisa con disappunto il consigliere regionale nell’interrogazione - più di una direzione delle richiamate UU.OO. è affidata ad un Dirigente supplente non essendo stati ancora avviati i concorsi per coprire i posti vuoti di Dirigente di 1 Fascia né tantomeno risultano avviate le procedure e gli avvisi per l’assunzione di infermieri e di tecnici, la cui carenza, molto spesso, compromette il regolare funzionamento delle UU.OO. L’offerta sanitaria nell’area di competenza del P.O. di Vallo della Lucania è insufficiente per il territorio, atteso il dato che alla popolazione ivi residente, nei mesi estivi si aggiunge quella dei turisti presenti nelle vicine località di mare, i disagi a cui è sottoposto il personale sanitario, costretto a subire carichi di lavoro e turni oggettivamente intollerabili, espongono tutti a notevole rischio, prima fra tutti i pazienti a loro affidati.



Siamo, purtroppo, come raccontano anche le cronache locali, davanti ad una sanità non adeguata, rispetto a quella garantita nelle località turistiche di altre regioni e che determina un grave pregiudizio nei confronti di tutta la sanità della Campania.

La situazione descritta per l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è la stessa registrata anche per gli altri P.O. della Provincia di Salerno (da Polla a Sarno, da Sapri a Scafati, da Battipaglia a Salerno a tutti gli altri), tant’è vero che il vicesindaco di Roccadaspide, adottando un gesto coraggioso e di grande responsabilità a difesa della propria comunità, ha recentemente presentato un esposto alla competente Procura della Repubblica denunciando le condizioni critiche in cui versa il P.O. della città.



Ho provveduto a chiedere risposte urgenti al presidente De Luca per sapere se intende doverosamente intervenire e dare indicazioni per la soluzione dei problemi suesposti, che si ricorda sono essenzialmente determinati dalla mancanza di personale sanitario, sia presso il P.O. San Luca – DEA Vallo – Agropoli, sia presso tutti gli altri presidi ospedalieri della Provincia di Salerno”. Conclude la nota stampa del consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro.