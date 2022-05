Salerno, Carfagna striglia i sindaci contro De Luca: "Basta padroni e padrini" Il ministro in Provincia per i 250 milioni di euro del Contratto di sviluppo, ma pesano le assenze

"Sono sconcertata per l'assenza della Regione, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno perché è deprimente vedere come rappresentanti delle istituzioni, che dovrebbero spogliarsi della tessera di partito, privilegiano la fedeltà politica ad un contratto istituzionale di sviluppo che da qui ai prossimi sei mesi stanzierà su questo territorio circa 250 milioni di euro". Non usa giri di parole Mara Carfagna a proposito delle rumorose assenze istituzionali registrate nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno.

L'incontro convocato con i 158 sindaci del territorio ha visto la presenza di poche fasce tricolori: Battipaglia, Eboli, Oliveto Citra, Pagani, San Marzano sul Sarno e Positano presenti in sala. Assenti la città capoluogo, ma anche i rappresentanti di Regione e Provincia.

"Io sono convinta che alla fine i sindaci privilegeranno le necessità dei propri cittadini, agli ordini di scuderia, agli ordini di padroni e di padrini perché altrimenti dobbiamo spiegare ai loro concittadini perche' perdono questi finanziamenti. Ricordo che in nessuna Regione del Mezzogiorno, in nessuna provincia del Mezzogiorno accade quello che accade qui a Salerno. Io penso che sia arrivato il momento di dimostrare che i rappresentanti delle istituzioni sono uomini liberi e non soldati al servizio degli ordini di qualcuno. Questa è una buona opportunità", il monito del ministro per il Sud che nei giorni scorsi era stata protagonista di un aspro botta e risposta con il governatore Vincenzo De Luca.

Nel tg delle 14 di OttoChannel le immagini e l'intervista al ministro Mara Carfagna