De Luca-Lombardi, colloquio sulle opportunità del Recovery Fund Il deputato Dem ha incontrato il coordinatore Anci giovani Campania

L’onorevole Piero De Luca ha incontrato Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna in provincia di Caserta e coordinatore Anci Giovani Campania.

"Un confronto cordiale e costruttivo in cui il vicecapogruppo Dem alla Camera dei deputati ha ribadito il ruolo centrale degli amministratori, che devono essere il motore per la ripartenza del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno, contribuendo a realizzare il piano straordinario di investimenti previsti con le risorse del Recovery Fund", si legge nella nota stampa a margine del colloqui.