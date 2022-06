Festa della Repubblica, Cirielli: "Auguri Italia, grazie a Forze Armate" "Profonda riconoscenza a chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere"

“La nostra Repubblica compie 76 anni. Auguri all'Italia, agli italiani e alle nostre Forze Armate, orgoglio nazionale. Un grazie speciale alle donne e agli uomini che tutti i giorni indossano una divisa e si impegnano, con coraggio e abnegazione, a garantire, rischiando in prima persona, stabilità, sicurezza e legalità sull’intero territorio nazionale. Profonda riconoscenza e gratitudine a chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere per combattere il terrorismo internazionale, a chi serve con incondizionato amore la nostra Patria e a chi viene impiegato, oltre che per scopi militari, anche come forza di polizia e per fini civili – fornendo servizi utili per la comunità a beneficio della collettività nazionale – negli interventi per la Protezione Civile, di aiuto sanitario o di tutela all’Ambiente”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli.