Verde Pubblico: "La responsabilità è di chi ha governato negli ultimi 10 anni" L'attacco al Comune dei consiglieri Antonio Cammarota e Dante Santoro

“Il degrado del verde pubblico e più in generale del decoro urbano è davvero imbarazzante, c’è chi lo dice oggi, e chi come noi lo denuncia da anni, perché i mali di oggi sono figli dei gravissimi guasti di ieri, con la responsabilità colpevole ed evidente anche delle precedenti amministrazioni”.

Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali l’avv. Antonio Cammarota e l’avv. Dante Santoro, i quali denunciano “una inaccettabile resa dei conti all’interno della maggioranza e ad una faida sulla pelle della città e dei salernitani mentre si rischia anche l’emergenza sanitaria per effetto dell’incuria e del degrado”.

“Continueremo come abbiamo sempre fatto a denunciare e proporre soluzioni”, concludono Cammarota e Santoro, “sin da lunedì con atti concreti nelle commissioni competenti e con la richiesta di un consiglio comunale monotematico, invitando il Sindaco a esercitare i suoi poteri di responsabile sanitario”.