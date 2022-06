Verde pubblico a Salerno, Di Popolo: "Necessario fare immediatamente chiarezza" Il capogruppo del Psi a Palazzo di Città ha chiesto la convocazione del gruppo di maggioranza

Ancora riflettori puntati sul verde pubblico a Salerno. Continua a far discutere lo stato in cui versano alcuni dei luoghi del cuore della città dopo lo stop della manutezione causato dallo scandalo che ha coinvolto le cooperative sociali nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati. Erba alta ed incolta nelle aiuole e sul bordo dei marciapiedi, nel mirino delle contestazioni anche parchi, aiuole e piazze. I salernitani lamentano una situazione di oggettiva criticità in diverse aree della città.

Si prova a correre ai ripari. Il Capogruppo del Psi a Palazzo di Città, Filomeno Di Popolo, ha inviato una formale richiesta di convocazione del gruppo di maggioranza al Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

“Sulla questione del verde pubblico è necessario avviare una chiarificazione all’interno della maggioranza - si legge nella missiva inviata al primo cittadino dal capogruppo del Psi - nell’interesse della città e dell’intera Amministrazione comunale”.

La richiesta di Di Popolo fa seguito all'appello lanciato anche dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua settimanale diretta via social, il quale ha bacchettato l’amministrazione comunale salernitana, in particolare l’assessorato all’ambiente, rispetto alla pulizia delle aree verdi.

“Si vedono aiuole imbarazzanti da Piazza San Francesco a Piazza della Libertà, in Largo Sinno ed in altre zone. In attesa del completamento del bando in corso, si può sempre intervenire con una gara di somma urgenza” ha suggerito De Luca, chiedendo un intervento immediato.