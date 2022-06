Salerno, scontro politico sul verde pubblico. L'Udc: «Sfiduciare Natella» «È vittima del fuoco amico, anche De Luca voterà la sfiducia?»

«Condivido l’idea di presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alle Politiche Ambientali». Lo afferma in una nota Sarel Malan, vice segretario provinciale e coordinatore cittadino dell'Udc di Salerno, intervenendo sullo scontro politico legato alla manutenzione del verde pubblico in città. «Non credo in responsabilità personali ma senz’altro ve ne sono sotto il profilo politico», si legge in una nota diffusa dal rappresentante dello scudo crociato. «Natella eredita una situazione disastrosa dalla precedente Amministrazione ma di quest’ultima sia lui che il Partito Socialista sono stati parte integrante. La mozione del consigliere comunale Roberto Celano, rappresentante del gruppo consiliare “Forza Italia, UDC, Liberal Socialisti”, servirà poi ad evidenziare la condizione grottesca in cui versa la politica salernitana. Natella - conclude Malan - è infatti vittima di fuoco amico, non solo da parte di un gruppo civico di maggioranza ma da parte del padre di quest’amministrazione nonché ex sindaco, Vincenzo De Luca. Voteranno anche loro la sfiducia? Siamo certi di no».