Salario minimo, Adelizzi: ci battiamo da anni, ora diventi realtà in Italia "Pagare un lavoratore 3, 4 euro l'ora è intollerabile"

“Il Movimento 5 Stelle conferma, ancora una volta, di avere lungimiranza nel portare avanti battaglie che servono a colmare i bisogni degli italiani. La conferma arriva dallo storico accordo raggiunto nella notte in Ue sul salario minimo”. Lo dichiara Cosimo Adelizzi, parlamentare della Repubblica Italiana di origini battipagliesi.

“In Germania - prosegue - dal primo ottobre il salario minimo garantito sarà di 12 euro l’ora. L’Italia deve seguire l'esempio tedesco e di altri Paesi europei se vuole risollevare il mercato del lavoro e sostenere famiglie e imprese. Pagare un lavoratore 3-4 euro l'ora è intollerabile. Nel nostro Paese ci sono oltre 4 milioni di “lavoratori poveri”, perciò bisogna alzare i salari per garantire a tutti un'esistenza dignitosa, come prevede la nostra Costituzione.

Introdurre il salario minimo è una priorità, per combattere la perdita di potere d’acquisto e le disuguaglianze. Al contempo, dobbiamo aiutare le nostre imprese, prevedendo agevolazioni e riduzioni delle tasse per poter aumentare le paghe dei lavoratori, garantendo così anche nuove professionalità per affrontare le complesse sfide tecnologiche del futuro. La legge sul salario minimo del M5S è ferma al Senato da troppo tempo. Mi auguro che anche le altre forze politiche, che negli ultimi giorni sembra stiano finalmente cambiando idea su questo tema, decidano finalmente di approvarla per aiutare imprese, lavoratori e famiglie”, conclude il deputato Cinque Stelle.