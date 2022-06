Elezioni 2022, Buonabitacolo riconsegna la fascia tricolore a Giancarlo Guercio Il sindaco uscente era l'unico candidato, superato il quorum

Il sindaco di Buonabitacolo sarà ancora Giancarlo Guercio. Obiettivo quorum raggiunto per la fascia tricolore uscente ed unico candidato sindaco alle amministrative 2022. Alle 19 l'affluenza nel comune cilentano si attesta al 43,55% superando così il quorum fissato al 40%. La sua lista Patto per Buonabitacolo – La Ginestra era l'unica in campo.

Di seguito i nomi dei consiglieri comunali:

Ernesto Alfano

Franco Antonucci

Vincenza Basile detta Enza

Gerardina Ceglia

Michele Grillo

Francesco Pio Ignoto

Antonio Lapenta

Enrico Marchesano

Giuseppe Pinto

Emanuel Tordo