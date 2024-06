Salernitana, frenata Petrachi: stop inatteso per il ds Garanzie sull'asset societario e sul progetto granata non arrivate

Un dietrofront quasi inaspettato. Una frenata che ha i caratteri del clamoroso. Tra Gianluca Petrachi e la Salernitana aumenta la distanza. Da matrimonio pronto a consumarsi nel weekend al clamoroso dietrofront. Il direttore generale leccese si era detto disponibile ad accettare la destinazione granata dopo però aver avuto contezza non solo dei progetti ma anche sulle possibili figure dirigenziali visto il possibile passaggio di quote al fondo Brera Holdings. Prospettive però che non hanno soddisfatto il dirigente pugliese che al momento ha messo in standby la trattativa.

In tal senso, sarà fondamentale il weekend per provare a ricucire e trovare una quadra. Contestualmente, il lasso di tempo che è legato anche alla deadline che la Salernitana si è imposta per conoscere l’offerta di Brera Holdings. Momenti concitati per il futuro granata: Petrachi si allontana e la Salernitana resta al palo.