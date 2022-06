Amministrative 2022, Vincenzo Speranza riconfermato sindaco di Laurito La fascia tricolore ha ricevuto 342 voti, quasi il 70%

Vincenzo Speranza riconfermato sindaco di Laurito, 342 voti per il primo cittadino sostenuto dalla lista “Insieme per Laurito” che si è attestata con una percentuale di quasi il 70%. 174 voti per Domenico Romanelli sostenuto dalla lista “Terra Mia”.