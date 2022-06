Risultato elettorale in bilico ad Agropoli, si ricontano le schede Sono stati i rappresentanti dei candidati Raffaele Pesce ed Elvira Serra a sollecitare le verifiche

Risultato elettorale in bilico ad Agropoli dopo il voto del 12 giugno. Stamattina, infatti, si riunisce la Commissione con i delegati delle coalizioni in campo per decidere sull’eventuale riconteggio delle schede. Sono stati i rappresentanti dei candidati Raffaele Pesce ed Elvira Serra a sollecitare le verifiche dopo la vittoria al primo turno di Roberto Mutalipassi.

Sarebbero state riscontrate delle anomali nei conteggi, ecco perché anche la proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti è stata al momento congelata.

Non è a rischio l’esito elettorale, ma potrebbe cambiare la composizione del Consiglio comunale. Tre voti in più alla coalizione di Raffaele Pesce farebbero scattare il secondo consigliere con Liberi e Forti con l’ingresso di Riccardo Milillo, a discapito di Gerardo Santosuosso, eletto invece nelle liste a sostegno di Massimo La Porta.