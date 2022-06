Elezioni Agropoli, le precisazioni di Raffaele Pesce «Nessun ricorso o denuncia. L'ufficio esamina i verbali, non le schede elettorali»

Nessun ricorso amministrativo e nessuna denuncia dopo il voto del 12 giugno che ha sancito ad Agropoli la vittoria di Roberto Mutalipassi. A fare chiarezza è uno degli sconfitti, il candidato sindaco Raffaele Pesce.

«Preciso di non aver depositato, ad oggi, alcun ricorso amministrativo né alcuna denuncia. Le "enormi incongruenze", riscontrate in tre sezioni, sono state rilevate dal presidente della commissione "Ufficio Centrale elettorale", giudice togato. L'ufficio esamina i verbali, non le schede elettorali».

Quindi, conclude: «Gli errori, per lo più in danno al sottoscritto, lasciano presumere ulteriori incongruità anche in altre sezioni al momento non riscontrate ufficialmente. All'esito dei lavori della predetta commissione, senza alcun "pregiudizio" o preconcetto, si valuterà tutto quanto opportuno a difesa della libera rappresentanza democratica e della giustizia».