Elezioni Agropoli, proclamato il neo eletto sindaco Roberto Mutalipassi Il primo cittadino dice: «Non vedo l'ora di iniziare a lavorare»

E' stato proclamato, stasera, a Palazzo di Città il neo sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi. Dopo tre giorni di attesa, la Commissione elettorale ha proceduto alla proclamazione del sindaco e del Consiglio comunale.

«Finalmente la proclamazione. Ho atteso pazientemente i lavori della Commissione elettorale che, sebbene si siano prolungati oltre le aspettative, andando anche ad esasperare un po' gli animi, si è riusciti a trovare la quadra, provvedendo stasera, a distanza di quattro giorni dalle elezioni, all'ufficializzazione della mia nomina a sindaco della Città di Agropoli - ha scritto Mutalipassi - Questi giorni di attesa, trascorsi nell'espletamento delle verifiche, ci hanno fatto maturare ancora maggiore voglia di iniziare a lavorare bene per la nostra Città».

Tuttavia, la partita potrebbe essere ancora aperta. Non è escluso, infatti, un eventuale ricorso al Tar delle liste a supporto di Pesce, La Porta e Serra, visto che la stessa commissione ha evidenziato come soltanto attraverso il ricontaggio delle schede si potrà sancire il reale dato elettorale, in ogni caso non in dubbio per Mutalipassi.